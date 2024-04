Em declarações à Lusa, o presidente da CIP contou que já foram realizadas "conversas bilaterais" com membros do executivo liderado por Luís Montenegro, nas quais a confederação patronal apresentou as suas propostas, algumas delas já plasmadas no Programa do Governo entregue hoje no parlamento.

Armindo Monteiro defendeu que as medidas têm "naturalmente de ser levadas depois à Concertação Social", realçando que as reuniões realizadas com "membros do Governo" serviram apenas para dar "o pontapé de saída" para a discussão.

Segundo disse, nas reuniões com o Governo a CIP apresentou as propostas que já tinham sido defendidas perante o anterior executivo socialista, sublinhando que a confederação considera a Concertação Social "o local privilegiado" para "acordos".

"No âmbito das conversas bilaterais, e neste caso entre uma confederação e um Governo, suponho que também as outras confederações e os outros sindicatos estão naturalmente a ter [reuniões]", afirmou.

Armindo Monteiro disse ainda que notou "abertura" no Programa do Governo para as medidas da CIP, dando como exemplo a possibilidade de as empresas pagarem um 15.º mês isento de contribuições e impostos, a redução do IRC ou o incentivo ao investimento.

"São três medidas concretas que estão plasmadas no Programa de Governo", reforçou o líder da CIP, indicando que nas reuniões com o executivo esta foi "matéria consensualizada".

Para já, ainda não há reuniões agendadas na Concertação Social, onde têm assento também as confederações patronais do comércio e serviços (CCP), do Turismo (CTP), da Agricultura (CAP) e as centrais sindicais CGTP e UGT.

O presidente da CIP, que não subscreveu o acordo de rendimentos com o anterior Governo, disse ainda não saber se este acordo continua em vigor.

"Não sei se os parceiros que o subscreveram ainda continuam a rever-se no acordo", disse.

Sobre o Programa do Governo da AD entregue hoje no parlamento, Armindo Monteiro considera que é "ambicioso" e que "existe inovação em várias áreas".

"Aquilo que se nota neste Programa de Governo é que já não é apenas uma gestão assistencialista, mas sim uma propensão para a criação de valor e para o crescimento", referiu o líder da CIP.

Armindo Monteiro disse que a CIP está com "expectativa positiva" sobre o Programa do Governo, mas não com "sentimento de missão cumprida", porque "é preciso que estas medidas efetivamente se transformem num objetivo".

O objetivo, segundo defendeu, é "aumentar o rendimento das famílias e, para que isso seja possível, fazer crescer a economia e, para que a economia possa crescer, é necessário aumentar o valor acrescentado das empresas e é aumentar a produtividade".

"Não se pode, por exemplo, simplesmente decretar aumentos salariais sem ter em conta o crescimento da economia", defendeu.