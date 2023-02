O trânsito estará limitado, nesta fase, a uma via por sentido na faixa atualmente em funcionamento, no sentido Coina-Barreiro, explicou a autarquia do distrito de Setúbal em comunicado.

Desde 27 de janeiro que o troço entre a ligação à rua Capitães de Abril e o Cruzamento do Hospital está encerrado, no sentido Barreiro-Coina.

A Câmara do Barreiro tem vindo a trabalhar, em estreita colaboração com a Auto-Estradas do Baixo Tejo, para salvaguardar a segurança de todos os munícipes e mobilizar os esforços necessários para regularizar esta situação em definitivo, da forma mais célere possível, destacou a autarquia na nota de imprensa.

A retoma da circulação no IC21 nos dois sentidos foi acordada entre a Câmara do Barreiro e a Auto-Estradas do Baixo Tejo, que gere e explora esta infraestrutura rodoviária, acrescentou.

“O objetivo é reduzir o trânsito dentro da cidade do Barreiro e estradas limítrofes e responder às preocupações de segurança no que diz respeito à exclusão de camiões com matérias perigosas do interior das áreas residenciais”, destacou ainda este município.