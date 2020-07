Em Inglaterra e Portugal, foi um domingo para se disputar a última jornada e saber quem fica, desce ou conseguiu o lugar para tentar chegar à glória em caminhos Europeus.

Já em Itália não se fecham ainda as classificações, mas foi tempo de coroar oficialmente um campeão pré-anunciado. Segue então uma pequena síntese do que se passou ao nível do desporto-rei.

Liga Portuguesa

O que esteve em jogo durante 34.ª e derradeira jornada da edição mais longa de sempre do campeonato português? Ontem, os clubes que vão à Europa. Hoje, quem se mantém no principal escalão do futebol português. Fora destas contas ficaram o FC Porto — já campeão e a cumprir calendário —, ao passo que o Benfica entrou em campo a saber que já não saia do 2º lugar.

Europa. Braga agarra o 3º. lugar, Sporting cai do pódio com a derrota na Luz frente ao rival. O futuro parece ser risonho, mas ontem prevaleceu um conjunto mais experiente do Benfica durante o dérbi que relegou os leões para fora do pódio. Na outra face da moeda, os minhotos ganharam aos campeões nacionais e acabaram com chave de ouro uma época atípica, com 4 treinadores.

A fazer companhia a Sporting e Braga na Liga Europa está o Rio Ave. Os comandados de Carlos Carvalhal, que beneficiaram do empate 3-3 do Famalicão no Funchal, com o Marítimo, venceram no Bessa com um ‘bis’ do iraniano Taremi — que mostra que têm capacidade para outros voos.

Luta pela manutenção. Tondela e Vitória de Setúbal ficam na I Liga. Mais um ano até à última, mais um ano em que o Setúbal teve de sofrer a bom sofrer para garantir a permanência. A realidade é que nada disso importa para os sadinos.

Tanto Tondela como Vitória de Setúbal venceram na negra, escapando à despromoção, algo que acabou por condenar o outro envolvido na luta pela manutenção: o Portimonense.

Fim de linha para o clube algarvio — hoje despromovido à II Liga, depois de três épocas consecutivas no escalão principal do futebol português, apesar da vitória na receção ao Desportivo das Aves, por 2-0.

Todavia, o campeonato chegou ao fim, mas a época só termina no próximo sábado, dia 1 de agosto, quando FC Porto ou Benfica levantarem o troféu da Taça de Portugal.

Premier League

Foi uma azáfama de futebol. Se na liga portuguesa os jogos foram disputados entre sábado e hoje, em Inglaterra foi tudo à mesma hora e no mesmo dia. Ou seja, dez jogos às 16h00 para decidir as contas finais do principal escalão inglês de futebol. Houve espaço para goleadas (5-0 do Manchester City ao relegado Norwich) e vitórias que não foram suficientes para garantir a manutenção (o Bournemouth bateu o Everton, mas precisava da vitória do West Ham diante o Aston Villa, algo que não se verificou).

O Manchester United (com golo de Bruno Fernandes) e o Chelsea asseguraram a Liga dos Campeões depois de garantirem os três pontos na última jornada de 2019/20. Desta feita, fazem companhia ao Manchester City e Liverpool na liga milionária. Pelo meio, o Liverpool de Jurgen Klopp, que também venceu, igualou o registo de 32 vitórias numa só época do City de Pep Guardiola.

O Tottenham, orientado por José Mourinho, que pegou na equipa com o campeonato já a decorrer e na 14ª posição, assegurou o 6º lugar e garantiu a segunda pré-eliminatória da Liga Europa. No final, estava feliz e, bem ao seu estilo, Mou enfatizou que o clube "seria quarto classificado" se só fossem contabilizados os resultados conseguidos desde a sua chegada em novembro último.

Contudo, o Wolves, de Nuno Espírito Santo, ainda pode sonhar com a participação nas competições europeias na próxima época, através de duas vias: vencer a atual edição da Liga Europa e garantir o acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões ou então esperar que o Chelsea vença o Arsenal na final da Taça de Inglaterra para conseguir a vaga de acesso à segunda prova mais importante da UEFA.

Também há data para o início da próxima época: a partir de 12 de setembro 2020 há mais liga inglesa para ver.

Serie A

A probabilidade era demasiado grande para que não acontecesse hoje. O champagne ficou no frigorífico a meio da semana via inesperada derrota contra a Udinese, mas foi algo momentâneo que só adiou inevitável. Hoje, ao bater a Sampdória numa vitória caseira, a Velha Senhora de Turim conquistou o seu trigésimo sexto título.

A Sampdoria até conseguiu entrar bem, fazendo crer que tinha o jogo mais ou menos controlado, mas quando há um jogador do calibre de Ronaldo em campo as coisas podem mudar num ápice. E foi o que aconteceu quando o capitão da seleção portuguesa marcou o seu 31º golo na prova em 32 jogos antes das equipas recolherem aos balneários. No final, mesmo perto dos 90', ainda falhou um penálti, ao mandar uma bomba à barra. Um azar que não apaga a sua importância num dia de festejo maior.

O domínio da Juventus na Serie A italiana não é de agora, mas até ao século XXI, nunca tinham ganho mais do que cinco títulos numa década ou nove em duas. Porém, este domingo acabou por conseguir o feito de ganhar nove de seguida. É todo um outro nível.