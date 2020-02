Um avião de uma companhia russa, com 100 pessoas a bordo, aterrou este domingo com o trem de aterragem partido, na pista de um aeroporto no norte da Rússia. Não foram registados feridos, segundo as autoridades.

"Um Boeing da Utair fez uma aterragem brutal", foi referido em comunicado divulgado no site da República de Komis, região do Grande Norte da Rússia onde o avião de Moscovo pousou. As imagens mostram o Boeing 737 na berma da pista coberta de neve do aeroporto da cidade de Usinsk. Segundo as autoridades, nenhum dos 94 passageiros e seis tripulantes ficaram feridos, e apenas uma pessoa solicitou assistência médica. Segundo a companhia Utair, o avião sofreu "uma variação violenta e inesperada do vento" quando ocorreu a aterragem, o que partiu o trem.