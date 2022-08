A um ano da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa, D. Américo Aguiar, presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, renova "o convite a todos os portugueses para acolher nas nossas casas, aldeias, vilas e cidades, a juventude do mundo inteiro".

Daqui para a frente, a JMJ vai ser mais visível pelo país, "através de outdoors e de uma presença forte nos meios digitais", incluindo uma "newsletter especial por ocasião desta celebração", que pode ser subscrita a partir de hoje. Além disso, até os CTT vão ajudar a difundir o evento, através da "emissão de dois selos e um bloco filatélico, onde se apresentam os principais fios condutores da JMJ".

Mas o que já se sabe sobre a Jornada Mundial da Juventude?

O que é exatamente a JMJ?

A JMJ é, simultaneamente, uma peregrinação e uma festa da juventude "determinada em construir um mundo mais justo e solidário".

A JMJ foi instituída por João Paulo II, em 1985, e desde então tem-se evidenciado como um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou por Buenos Aires (Argentina, 1987), Santiago de Compostela (Espanha, 1989), Czestochowa (Polónia, 1991), Denver (Estados Unidos, 1993), Manila (Filipinas, 1995), Paris (França, 1997), Roma (Itália, 2000), Toronto (Canadá, 2002), Colónia (Alemanha, 2005), Sidney (Austrália, 2008), Madrid (Espanha, 2011), Rio de Janeiro (Brasil, 2013), Cracóvia (Polónia, 2016) e Cidade do Panamá (Panamá2019).

Quando acontece a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa?

A JMJ Lisboa 2023 vai realizar-se entre os dias 1 e 6 de agosto desse ano. Foi a 27 de janeiro de 2019, no Panamá, que foi divulgada a escolha da cidade de Lisboa pelo Papa Francisco para acolher a próxima Jornada Mundial da Juventude, inicialmente prevista para 2022 — mas adiada devido à pandemia.

Quantos jovens são esperados?

São esperados cerca de um milhão de jovens de todo o mundo, naquele que é já considerado "o maior evento em Portugal nos últimos 20 anos".

Além disso, para o período da JMJ, a organização conta ter entre 20.000 e 30.000 voluntários, para acompanharem os mais de um milhão de jovens que se vão distribuir, em termos logísticos, pelas dioceses de Lisboa, Setúbal e Santarém.

Quando abrem as inscrições?

As inscrições para a JMJ Lisboa 2023 abrem depois do verão. Todas as informações sobre o processo estarão disponíveis no site oficial do evento.

D. Américo Aguiar disse hoje à Rádio Renascença que as inscrições vão estar disponíveis para jovens entre os 14 e os 30 anos, mas dessa faixa etária para a frente "estão todos convidados" — há momentos que vão ser abertos a toda a população e quem pretender pode também inscrever-se como voluntário.

Que espaço está a ser preparado para acolher a JMJ?

A JMJ decorrerá na zona do Parque das Nações, em Lisboa, abrangendo também parte de território do concelho de Loures.

No início de julho, Laurinda Alves, vereadora da Câmara de Lisboa, assegurou que as obras necessárias tiveram início a 1 de junho e vão estar concluídas dentro dos prazos.

Os trabalhos de requalificação urbanística do terreno estão orçados em cerca de 6,9 milhões de euros e deverão estar concluídos dois meses antes do início das JMJ, apesar do atraso inicial, devido à pandemia.

As obras contemplam a reabilitação e requalificação dos terrenos onde funcionou o aterro de Beirolas, no Parque das Nações —será num ponto mais alto deste espaço que será montado o palco onde o Papa falará aos jovens presentes no evento.

Do lado de Lisboa, além da requalificação dos terrenos do antigo aterro, está também prevista a construção de uma ponte ciclável e pedonal que ligará a zona ribeirinha da capital com Loures, que deverá estar concluída em outubro deste ano, num investimento de cerca de quatro milhões de euros.

Será também construída uma segunda ponte, com capacidade para o atravessamento de veículos, não existindo para já uma previsão para o início dos trabalhos e conclusão.

Qual vai ser o investimento de Lisboa neste evento?

A Câmara Municipal de Lisboa revelou que dispõe de 21 milhões de euros aprovados para a Jornada Mundial da Juventude 2023 e está disponível para investir “até um total de 35 milhões de euros”.

Esse compromisso foi comunicado pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas (PSD), numa missiva enviada ao primeiro-ministro, António Costa (PS), em que refere a base daquilo que iria ser assumido pela autarquia para garantir a realização do evento e a estimativa dos custos suportados pelo município.

“A CML assumiu as suas responsabilidades. Continuamos à espera de resposta do Governo que, até ao momento, ainda não assumiu as suas”, expôs a autarquia.

E quanto à segurança do evento?

A PSP informou já que vai estar atenta à chegada de grupos criminosos europeus e ao aumento de carteiristas, traficantes e outros criminosos durante a Jornada Mundial da Juventude.

“Estamos a pensar como fizemos com a Cimeira dos Oceanos, trazer a Europol e a Interpol, com os seus oficiais de inteligência. Também iremos trabalhar com as comissárias de Espanha, França e Itália e polícias destes países irão permanecer em Portugal nestas duas semanas”, indicou o diretor do Departamento de Operações da PSP, Pedro Moura.

Nesse sentido, já aconteceu “uma primeira reunião no Sistema de Segurança Interna (SIS) com todos os serviços de segurança que vão estar envolvidos”.

Todavia, ainda “é prematuro falar na quantidade de polícias que serão necessários” para montar um dispositivo de segurança até porque “há várias variáveis a definir”.

O que tem dito o Papa Francisco sobre a Jornada?

Em março, o Papa deixou uma mensagem aos jovens que preparam a Jornada Mundial da Juventude 2023.

"Estou a olhar para Portugal, estou a olhar para Lisboa, estou a olhar para Fátima, estou a olhar para o encontro de todos vocês", afirma. "E vocês, em Portugal e nos vários países, estão a trabalhar como voluntários e a olhar no mesmo sentido. E não é fácil! Não é fácil porque andamos de crise em crise", completa.

Segundo o Papa, "saímos de uma crise pandémica, entramos numa crise económica e agora estamos na crise da guerra, que é um dos piores males que pode acontecer".

Contudo, "no meio de todas estas crises", os jovens "têm de preparar e ajudar para que o evento de agosto de 2023 seja um evento jovem, um evento fresco, um evento com vida, um evento com força, um evento criativo".

"Não vivam dos rendimentos, do que se fez nos outros encontros. Vocês têm de criar o encontro. Se vocês não forem criativos, se vocês não forem poetas, este encontro não vai resultar, não vai ser original, vai ser uma fotocópia de outros encontros. E como dizia o jovem beato italiano [Carlo Acutis]: cada um de nós tem de ser original, não uma fotocópia", disse.

O Papa vem a Portugal?

Está previsto que o Papa Francisco visite Portugal durante a semana da JMJ, incluindo também ainda uma ida a Fátima (ainda sem data anunciada).

Devido aos problemas no joelho, tem sido questionado se Francisco marcará de facto presença no evento. Todavia, D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa responsável pela organização da Jornada Mundial da Juventude, deixou, em junho, a certeza de que o Papa Francisco, apesar dos problemas de saúde, vai estar em Portugal no próximo ano.

“Não se preocupem. O Papa vem, de cadeira de rodas, de maca, de padiola, vem”, disse Américo Aguiar aos participantes nos X Workshops Internacionais de Turismo Religioso, que decorreram em Fátima.

Além disso, tem sido falado na possibilidade de renúncia por parte do Papa Francisco. Sobre o tema, o pontífice referiu, no regresso da sua ida ao Canadá, que deve reduzir o ritmo das suas viagens, mencionando inclusive a possibilidade de renunciar — mas não para já.