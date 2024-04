O 31.º Congresso do CDS-PP arrancou hoje com hora e meia de atraso, com uma intervenção do presidente daquele órgão, José Manuel Rodrigues, salientando que o partido está "vivo e mobilizado para crescer".

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, durante a sessão de abertura do 31.º Congresso do CDS-PP, no Pavilhão Cidade de Viseu, em Viseu, 20 de abril de 2024. PAULO NOVAIS/LUSA Lusa