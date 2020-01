“Julgo que essa separação era importante fazer-se para se poder definir uma estratégia específica para os temas que a senhora deputada referiu e é isso que procuraremos fazer. […] Nesta fase, e até podermos rever a orgânica do ACM, responde a um membro do Governo distinto para assegurar uma autonomia e para que possamos falar das coisas como elas são e não misturadas em assuntos que não são os mesmos”, adiantou.

Mariana Vieira da Silva rejeitou ainda não haver medidas específicas tomadas para estas áreas, referindo os setores da educação e da habitação como exemplos, reconhecendo que necessitam de reforço.

Lembrou ainda que do programa do Governo faz parte a intenção de criar um Observatório para o Racismo e Xenofobia e que no orçamento do Instituto Nacional de Estatística estão previstos os primeiros estudos para desenvolver o inquérito “que se comprometeram a desenvolver no âmbito do grupo de trabalho que estudou o tema da raça e etnia dos censos”.

O deputado do Chega, André Ventura, questionou a necessidade de criar o Observatório para o Racismo e Xenofobia perante a existência da CICDR, da qual, revelou, já recebeu uma multa, e questionou ainda o custo da criação do novo organismo.

Mariana Vieira da Silva respondeu explicitando as diferenças funcionais entre uma comissão como a CICDR, que “reage a queixas, analisa-as, multa e toma das devidas providências quando tem de tomar”, e um observatório que “pretende responder a uma pergunta que muitas vezes é feita, que é se há ou não racismo, em quê e como é que o podemos combater”.

“Essa informação não é irrelevante, porque identificar os problemas com exatidão é talvez das melhores maneiras de assegurar a boa despesa pública”, afirmou, clarificando que a criação do observatório não se encontra prevista neste orçamento, mas apenas, para já, no programa do executivo, dizendo ainda que “são claríssimas” as escolhas dos portugueses sobre qual o programa de Governo que querem ver cumprido nesta legislatura.

A ministra de Estado e da Presidência acrescentou não saber responder à pergunta relativa aos custos deste novo organismo, mas disse saber dizer que “há uma coisa que custa muito no país, que é a desigualdade de acesso ao sucesso escolar, ao Serviço Nacional de Saúde e à habitação”.