Uma região anticiclónica localizada sobre o Atlântico, a estender-se em crista em direção à Península Ibérica, e uma depressão em fase de cavamento em direção às ilhas Britânicas, irão condicionar o estado do tempo em Portugal Continental no período compreendido entre 29 de dezembro e 2 de janeiro. É assim que o IPMA começa por apresentar a sua previsão para os próximos dias, com a ressalva para o facto de a situação meteorológica ter alguma incerteza associada, havendo uma atualização desta sexta-feira ao final da tarde.

Entre os dias 29 e 31, prevêem-se períodos de chuva, que será em geral fraca, nas regiões Norte e Centro, em especial no Minho e Douro Litoral. Na região Sul, a probabilidade de ocorrer precipitação é baixa, com exceção da tarde e início da noite de dia 29, em que os valores de probabilidade de ocorrência se situam entre 40 a 70%, em especial no litoral oeste.

A partir do final da tarde de dia 31, a probabilidade de ocorrer precipitação é baixa, sendo esperada uma noite de passagem

de ano sem precipitação, embora com céu muito nublado principalmente na região Norte. No dia 1 de janeiro, a precipitação regressará ao Minho e Douro Litoral a partir da tarde, estendendo-se no dia 2 às restantes regiões do Norte e Centro.

A temperatura máxima irá manter-se sem grandes variações, com valores a variar entre 13 e 17°C no litoral e entre 9 e 12°C no interior. Os valores da temperatura mínima, que se mantêm sem grandes alterações até dia 30, irão variar entre 2 e 12°C, sendo os valores mais altos esperados no litoral Norte.

Nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro espera-se uma pequena descida da temperatura mínima que se registará primeiro no litoral Norte e depois no restante território, prevendo-se valores de temperatura mínima próximos de 0°C nas regiões do interior Norte e Centro.

No dia 2 prevê-se uma nova subida dos valores da temperatura mínima e máxima, que será mais significativa nos distritos do interior.

A agitação marítima irá aumentar entre a manhã de dia 31 de dezembro e a manhã de dia 1 de janeiro, prevendo-se ondas de noroeste que poderão atingir os 5 metros de altura significativa a norte do Cabo Carvoeiro.

Passagem de Ano com chuva à vista na Madeira

Para o arquipélago da Madeira no período compreendido entre 29 de dezembro e 2 de janeiro, haverá possibilidade de ocorrer precipitação todos os dias, a começar na tarde de dia 29 com a passagem de uma superfície frontal fria, e que será de um modo geral fraca.

A probabilidade de ocorrer precipitação é mais elevada para o dia 31 de dezembro, sendo superior a 75%. Nos dias 1 e 2 de janeiro, a probabilidade de ocorrência de precipitação diminui de forma considerável.

As temperaturas irão manter-se com valores máximos entre 20 e 23°C e valores de temperatura mínima a variar entre 14 e 18°C.

Haverá uma pequena descida da temperatura máxima nos dias 30 e 31, no entanto voltará a subir no dia 1.

A agitação marítima deverá manter-se abaixo de 3 metros de altura.