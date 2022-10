A Iniciativa Liberal (IL) anunciou este domingo que as eleições para a comissão executiva vão ser antecipadas.

“A Comissão Executiva da Iniciativa Liberal solicitou ao conselho nacional que marque também eleições para a comissão executiva na próxima Convenção Nacional, com o objectivo de se proceder ao alinhamento dos mandatos de todos os órgãos estatutários, contribuindo assim para a eficácia da acção política do partido e para a renovação da moção de estratégia global face ao quadro político saído das últimas eleições legislativas”, pode ler-se num comunicado enviado às redações.

Quando acontecem as eleições?

A VII Convenção Nacional vai realizar-se em dezembro e, antes desta antecipação de eleições para a comissão executiva hoje anunciada, ia apenas eleger os membros do conselho nacional, do conselho de jurisdição e do conselho de fiscalização uma vez que os calendários estavam desfasados.

"Com cerca de seis mil membros, a Iniciativa Liberal realiza em dezembro a VII Convenção Nacional, órgão máximo do partido. Esta convenção nacional, de carácter electivo, será aberta à participação de todos os membros e irá eleger a nova comissão executiva do partido, aprovar a moção de estratégia global para os próximos dois anos e eleger os membros do conselho nacional, do conselho de jurisdição e do conselho de fiscalização", refere o comunicado do partido.

Cotrim Figueiredo pode continuar à frente do partido?

No texto divulgado, a IL adianta que “João Cotrim Figueiredo comunicou que não será novamente candidato à liderança do partido, dando a oportunidade a uma nova liderança de estar em funções com suficiente antecedência em relação aos próximos atos eleitorais, que terão lugar já a partir do segundo semestre de 2023”.

O partido considerou "inestimável" o contributo de João Cotrim Figueiredo "para a consolidação e afirmação do projecto liberal em Portugal", tendo contribuído "de forma muito relevante para a comunicação das ideias liberais e para o amadurecimento e crescimento da Iniciativa Liberal".

"Cotrim Figueiredo irá manter-se disponível para reforçar o projeto político do partido naquilo que a nova liderança entenda ser útil", garante.

Cotrim Figueiredo já justificou esta decisão?

“Esta decisão, pessoal e politicamente difícil, deve-se ao facto de entender que a estratégia para que o partido continue a crescer deve ser diferente daquela que o fez crescer de forma significativa até agora”, explicou, numa publicação na rede social Twitter, João Cotrim Figueiredo.

Na análise do liberal, “o trabalho de oposição a uma maioria absoluta e o posicionamento dos diversos agentes político-partidários implicam uma postura distinta por parte da Iniciativa Liberal”.

“O Partido precisa de uma tónica mais combativa, mais popular e mais abrangente a nível nacional e considero não ser eu a pessoa ideal para a corporizar”, sustentou.

Para Cotrim Figueiredo, “uma nova liderança trará uma renovada energia e um redobrado sentimento de esperança à Iniciativa Liberal e aos portugueses”, devendo por isso “estar em plenitude de funções com a antecedência suficiente face às batalhas eleitorais que ocorrerão a partir do segundo semestre de 2023”.

Já há algum candidato apresentado?

Rui Rocha, deputado e membro da Comissão Executiva da IL, anunciou hoje à Lusa que é candidato à liderança do partido nas eleições antecipadas de dezembro.

O deputado diz que pretende "continuar o atual sucesso da IL e popularizar o liberalismo, afirmando as ideias e os valores liberais com convicção e humildade para transformar Portugal num país mais próspero, mais justo e mais livre”.

Rui Rocha, eleito deputado por Braga nas eleições antecipadas de janeiro, promete "uma oposição feroz e combativa ao modelo de desenvolvimento falhado que o PS implementa no país" e garante que vai "continuar com a equipa que sabe vencer e que fez crescer de forma impressionante a Iniciativa Liberal com o Carlos Guimarães Pinto e com o João Cotrim Figueiredo".