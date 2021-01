Segundo uma nota da Assembleia da República, na segunda-feira terá lugar a primeira conferência no âmbito da dimensão parlamentar da presidência portuguesa da UE, que, em formato digital, vai reunir os presidentes das comissões parlamentares de Assuntos Europeus dos parlamentos nacionais dos 27 e o do Parlamento Europeu, David Sassoli.

Os dois principais temas em discussão são “As prioridades da Presidência Portuguesa do Conselho da UE”, que serão apresentadas pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e “Os Planos de Recuperação e Resiliência”, uma exposição que estará a cargo da comissária europeia Elisa Ferreira, responsável pela pasta de Coesão e Reformas.

A reunião contará ainda com a presença do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que fará uma intervenção de abertura.

Os trabalhos da Conferência dos Presidentes da COSAC (Conferência dos Órgãos Especializados em Assuntos da União dos Parlamentos da União Europeia) são conduzidos pelo presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República, Luís Capoulas Santos.

Esta conferência ocorre semestralmente no parlamento do país que detém a presidência do Conselho da UE, sob a tutela de Portugal desde o dia 01 de janeiro, com o objetivo de debater assuntos politicamente relevantes ao nível da UE.

Nesta reunião prevê-se ainda dar início à preparação da agenda da reunião plenária da COSAC, que irá decorrer em Lisboa, entre 30 de maio e 1 de junho, e reunir mais de uma centena de parlamentares da UE para debater, de forma plural, os temas da agenda europeia.