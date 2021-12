Na abertura do Congresso será exibido um vídeo de tributo ao deputado do PSD, eleito pelo círculo de Aveiro, que morreu no dia 31 de outubro, aos 67 anos por doença prolongada.

António Topa foi deputado à Assembleia da República em duas legislaturas, entre 2015 e 2021, onde integrou as Comissões de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, bem como de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.

Engenheiro civil de formação, foi também autarca em Santa Maria da Feira, onde desempenhou as funções de deputado municipal e vereador, com os pelouros do Planeamento, Urbanismo e Obras Particulares.

Foi membro da Assembleia Municipal de Santa Maria da Feira e o da Assembleia de Freguesia de Vila Maior, Santa Maria da Feira.

Militante do PSD, desempenhou os cargos de presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Aveiro e da Comissão Política Concelhia do PSD de Santa Maria da Feira.

O 39.º Congresso do PSD arranca pelas 21:00, com o discurso de abertura do presidente reeleito, Rui Rio, que derrotou Paulo Rangel em eleições diretas por 52,4% dos votos.

Depois do discurso de abertura, ainda serão discutidas hoje algumas das 12 propostas temáticas entregues ao Congresso (as restantes ficarão para sábado de manhã), quase todas com origem nas estruturas do partido e, na maioria, viradas para as desigualdades territoriais e para a necessidade de reformas do sistema política e eleitoral.

Para aceder à sala do Europarque onde decorrerá o Congresso do PSD até domingo, todos os congressistas e elementos da comunicação social terão de ter um teste negativo à covid-19, além de serem verificados os certificados digitais e o uso de máscara.

À entrada do Europarque, foram instaladas cinco tendas para a realização de testes covid-19 que pelas 16:45 tinham uma afluência muito reduzida.