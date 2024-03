A edição 2024 do Congresso Nacional do Azeite é organizada pelo Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo (CEPAAL), em parceria com a Câmara Municipal de Valpaços, e está integrado na Feira Nacional de Olivicultura – Olivalpaços.

Em comunicado, a organização explicou que o debate se fará em três painéis que vão abordar os temas: olivoturismo/oliturismo - uma realidade, preço do azeite: mitos e tabus e, por fim, alterações climáticas - o futuro hoje, nos quais participarão oradores nacionais e internacionais.

“A 7.ª edição do Congresso Nacional do Azeite irá ocorrer num momento em que, desde o início deste século, a produção nacional de azeite mais do que quintuplicou e as exportações aumentaram já mais de 12 vezes, tendo ultrapassado a fasquia dos 1.000 milhões de euros em 2023”, salientou.

Segundo dados divulgados a 27 de fevereiro pelo Eurostat, o preço do azeite subiu em janeiro 69% em Portugal, registando o maior aumento homólogo do produto, que na média da União Europeia (UE) aumentou 50%.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, na UE, o preço do azeite disparou na segunda metade de 2023, com um pico inflacionário de 51% em novembro, face ao mesmo mês de 2022.

Em dezembro de 2023, o aumento homólogo do preço do azeite abrandou ligeiramente para 47% e voltou a acelerar em janeiro.

Em janeiro, o preço do azeite aumentou em todos os Estados-membros.

O congresso, que se realiza em Valpaços é uma iniciativa que, segundo a organização, tem como objetivo “contribuir para a dinamização do setor olivícola e oleícola nacional”, considerado um “dos mais importantes da economia nacional”.

Pretende ser um fórum de “debate e esclarecimento, ponto de encontro para os profissionais da área e fonte de partilha de conhecimento, privilegiando sobretudo a divulgação de informação técnica”.

A Feira Nacional de Olivicultura - Olivalpaços - vai decorrer de 17 a 19 de maio, sendo um evento que se realiza anualmente entre as cidades de Moura e Valpaços e que pretende ser o “ponto de encontro da produção nacional de azeite”.

O CEPAAL é uma associação sem fins lucrativos sedeada em Moura, fundada em 1999 com a missão de valorizar e promover o azeite do Alentejo em Portugal e no resto do mundo.

Tem como associados 28 produtores e 12 instituições ligadas ao setor olivícola e oleícola, incluindo organismos do Estado, municípios e universidades.

A associação é responsável pela organização do Concurso Nacional de Azeites de Portugal, integrado na Feira Nacional de Agricultura, do Concurso de Azeite Virgem da Feira Nacional de Olivicultura e do Congresso Nacional do Azeite.