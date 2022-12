Este será o 26.º Conselho Nacional da IL e, segundo a informação disponibilizada, decorrerá na noite de quarta-feira, por via remota.

A reunião extraordinária do órgão máximo do partido entre convenções tem como único ponto na ordem de trabalhos a “análise e debate do projeto de lei para uma nova Lei de Bases da Saúde".

De acordo com a mesma fonte, na última reunião deste órgão, o ainda líder liberal, João Cotrim Figueiredo, “referiu a necessidade da realização de um Conselho Nacional para debater e ouvir os membros deste órgão sobre o diploma que o grupo parlamentar da IL pretende apresentar na Assembleia da República”.

Uma nova Lei de Bases da Saúde foi uma das prioridades para esta legislatura com as quais João Cotrim Figueiredo se comprometeu.

Na apresentação do programa com o qual se apresentou às eleições, o líder da IL apontou “uma reforma estrutural do SNS, consubstanciada numa nova Lei de Bases da Saúde”, propondo manter “o financiamento público do sistema, mas tornando num sistema misto, com recurso a prestadores privados, sociais e públicos”.

“Um sistema em que as pessoas possam escolher o seu hospital e que os hospitais possam concorrer entre si para acabar com este flagelo das listas de espera”, explicou.

A IL tem eleições marcadas para janeiro do próximo ano, uma antecipação do calendário eleitoral que resultou da surpresa do anúncio de que João Cotrim Figueiredo não iria continuar como líder do partido.

São candidatos à liderança da IL Rui Rocha e Carla Castro, ambos deputados e membros da atual Comissão Executiva do partido.