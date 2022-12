No último balanço divulgado pela IP, às 12:00, é referido o seguinte, relativamente à rede rodoviária:

Na zona de Lisboa continuam cortadas: a estrada nacional 8 (EN8) entre Odivelas e Loures a EN9 entre Ponte Rol e Torres Vedras a EN248 em Arruda dos Vinhos (com corte da circulação entre os quilómetros 15 e 17) a EN250 entre o Catujal e Sacavém a EN115 na Rotunda das Oliveiras e das Lebres a EN115-2 entre Mechiel e Ermejeira.

No distrito de Portalegre mantém-se as restrições: no Itinerário Principal 2 (IP2) em Monforte, com corte da circulação em ambos os sentidos ao quilómetro 203,1 a EN3, na Barragem de Montargil, está com a circulação interdita entre os quilómetros 458 e 463. na EN243, em Fronteira, há corte de estrada ao quilómetros 154,198 e a circulação está interdita na Ponte de Fronteira. na EN244, em Avis, há corte em ambos os sentidos ao quilómetro 104 na EN246, em Arronches, há corte em ambos os sentidos entre os quilómetros 53 e 59,5. a EN373 está fechada no sentido Campo Maior–Elvas e, em Elvas a EN246 está com corte da circulação em ambos os sentidos ao quilómetro 18.

No distrito de Évora registam-se cortes: na EN2, em Mora (entre os quilómetros 469 e 471 e entre os quilómetros 473 e 475) na EN251, entre o Couço e Mora.

No distrito de Santarém estão afetadas: a EN114, em Coruche, com corte da circulação na Estrada de Meias e na ligação da EN114 com a EN251 em Azervadinha. a EN119 está fechada entre os quilómetros 43 e 55 a EN118 está cortada em ambos os sentidos entre Tramagal e Santa Margarida a EN365 está cortada entre Vale Figueira e Pombalinho.



Quanto à circulação ferroviária na região de Lisboa, foi restabelecida a circulação na Linha do Norte, em todas as vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca, com limitação de velocidade na zona de Póvoa da Santa Iria.

Na Linha de Sintra foi restabelecida a circulação entre Benfica e Campolide, com limitação de velocidade de 30 km/h entre os quilómetros 3,3 e 3,5.

Na Linha de Cascais, a estação de Algés mantém-se sem serviço comercial e na Linha do Sul há limitação de velocidade entre Pragal e Corroios, tal como Linha do Leste, entre Portalegre e Elvas, com a circulação limitada a 30 km/h entre os quilómetros 250,2 e 250,9.

A Infraestruturas de Portugal mantém equipas a trabalhar no terreno, em articulação com a proteção civil, “visando uma mais rápida reposição das condições de circulação e segurança”, é referido numa nota divulgada na sua página na Internet.