Esta é uma das medidas acordadas numa reunião realizada hoje no MAI, em Lisboa, entre o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, e o presidente e vice-presidente da Câmara de Monforte, respetivamente, Gonçalo Lagem e Fernando Saião.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o MAI explica que foi feita uma “avaliação da situação” de segurança em Monforte, no distrito de Portalegre, tendo ambas as partes “assumido o compromisso de aprofundamento de uma metodologia de trabalho integrada”, que conduza a uma “intervenção alargada” ao nível da segurança e da inclusão social no concelho.

O contrato local de segurança, a celebrar em breve entre o MAI e a autarquia, envolverá várias entidades com competências na área da segurança, habitação, segurança social e mediação, bem como representantes das instituições e da comunidade locais.

Os contratos locais de segurança são, segundo o Governo, "um instrumento privilegiado para colocar em prática a cooperação institucional à escala local entre administração central, autarquias e parceiros locais, em interação com a comunidade, com vista à redução de vulnerabilidades sociais, prevenção da delinquência juvenil e eliminação dos fatores criminógenos que contribuem para as taxas de criminalidade identificadas nas áreas de intervenção".

Ambas as partes acordaram também a preparação e instalação de um sistema de videovigilância na localidade, num processo a ser instruído pela GNR e que contará com o apoio da câmara.