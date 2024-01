A “Convenção por Portugal”, da Aliança Democrática (coligação que juntará nas legislativas de 10 de março PSD, CDS-PP e PPM), decorre hoje ao longo de todo o dia no auditório do Centro de Congressos do Estoril (distrito de Lisboa).

O líder do CDS-PP, Nuno Melo, falará na fase inicial dos trabalhos, pelas 11:00, e o do PSD, Luís Montenegro, no encerramento, previsto para as 18:00, não constando do programa a presença do presidente do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, numa iniciativa que terá como oradores vários cabeças de lista e candidatos a deputados pela AD.

Numa nota à imprensa divulgada na sexta-feira, era referido que a ”AD juntará como oradores na convenção um conjunto de personalidades independentes e partidárias” com o objetivo de mostrar que “mais do que um projeto partidário, este é um projeto de governo”.

Pedro Reis, coordenador Movimento Acreditar – plataforma de discussão do PSD com a sociedade civil que arrancou em janeiro de 2023 e já previa uma grande convenção antes das europeias - fará a abertura da iniciativa, pelas 10:45, seguindo-se Nuno Melo e o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras.

Ainda durante a manhã, estão previstas intervenções por parte do presidente do Fórum de Administradores e Gestores de Empresas, Paulo Carmona, ex-dirigente da Iniciativa Liberal que deixou o partido no ano passado, e do secretário Regional do Mar e Pescas? no Governo dos Açores, Humberto Lopes São João, do PPM.

Também o antigo secretário de Estado do PSD e advogado José Eduardo Martins vai intervir ao final da manhã, antes do antigo vice-primeiro-ministro e ex-líder do CDS-PP Paulo Portas, que deverá falar às 13:00.

A tarde da convenção começará com intervenções de candidatos da coligação, como Ana Paula Martins, ex-bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e antiga vice-presidente de Rui Rio - que será número três por Lisboa - e Eduardo Oliveira e Sousa, ex-presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal e cabeça de lista por Santarém.

Os cabeças de lista por Coimbra, Rita Júdice, Viana do Castelo, José Pedro Aguiar-Branco, e os candidatos pelo Porto Alexandre Homem Cristo e Ana Gabriela Cabilhas, também vão também intervir durante a tarde.

Na reta final do evento, estão previstas intervenções da advogada e antiga deputada do CDS-PP Cecília Meireles - que não integra as listas da AD -, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e da presidente da Fundação Champalimaud e antiga ministra da Saúde, Leonor Beleza.

A convenção será encerrada ao final da tarde por Luís Montenegro, presidente do PSD, que encabeça a lista da AD por Lisboa.

A AD foi apresentada numa iniciativa pública no Porto, em 07 de janeiro, e na segunda-feira passada PSD e CDS-PP aprovaram as suas listas de candidatos a deputados com vista às legislativas antecipadas de 10 de março.