O Centro de Controlo e Prevenção de Doença (KCDC) sul-coreano indicou que foram registados nove mortos, nas últimas 24 horas. Desde o início do surto, o país conta 152 vítimas mortais da covid-19.

No princípio de março, a Coreia do Sul era o segundo país mais atingido no mundo em número de infetados, logo a seguir à China.

As autoridades disseram que continuam a acompanhar com muita atenção os casos registados na área metropolitana de Seul e as pessoas que estão a regressar do estrangeiro.

O KCDC acrescentou que 35 dos 105 novos casos foram identificados em Seul e na vizinha província de Gyeonggi, onde reside metade dos 51 milhões de habitantes do país.