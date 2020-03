A Coreia do Sul anunciou, esta quinta-feira, 114 novos casos de coronavírus. As autoridades estão preocupadas com um novo foco que ameaça Seul.

Nos últimos dias, foram registados quase 100 casos de contágio envolvendo um call center da capital sul-coreana. "Isto poderá provocar uma superpropagação na região metropolitana, onde se concentra metade da população total", declarou o primeiro-ministro Chung Sye-kyun. Até agora, quase 90% dos casos na Coreia do Sul foram registados na cidade de Daegu, no sul, e na vizinha Gyeongsang do Norte. As autoridades informaram ainda mais seis mortes, o que eleva o número de óbitos no país a 66, de um total de 7.869 infectados. A Organização Mundial de Saúde declarou ontem a doença como pandemia, tendo em conta os "níveis alarmantes de propagação e inação". A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo. O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.