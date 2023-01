“Temos sempre dado provas que somos capazes de nos unir à volta do que verdadeiramente interessa. Tenho a certeza que nos vamos conseguir unir. A partir de segunda-feira há um só partido sob a liderança de uma nova pessoa”, assegurou o ainda líder liberal à entrada da VII Convenção Nacional da IL.

Assegurando que não liga “muito às criticas” internas porque “são sobretudo de pessoas que ficaram desafetadas com aquilo que foi o seu futuro dentro do próprio partido”, Cotrim Figueiredo recordou aquilo que defendeu sobre a nova fase dos liberais.

“O partido precisa de um novo ímpeto, de uma estratégia mais abrangente, mais combativa”, disse.

A VII Convenção da Iniciativa Liberal decorre entre hoje e domingo, no Centro de Congressos de Lisboa, e os cerca de 2.300 membros do partido inscritos na reunião magna vão eleger o sucessor de João Cotrim Figueiredo na liderança do partido, que nas últimas legislativas passou de um para oito deputados.

Na primeira convenção eletiva da história da IL (fundada em 2017), disputam a presidência da Comissão Executiva Rui Rocha e Carla Castro, ambos deputados e membros da direção cessante, e o conselheiro nacional José Cardoso.