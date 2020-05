“Antes da abertura do mercado havia uma grande aglomeração de pessoas à entrada e deslocámo-nos lá para que fossem cumpridas as regras de distanciamento recomendadas”, explicou o comandante da PSP de Chaves, Luís Alves.

A feira semanal naquela cidade do distrito de Vila Real, que se realiza habitualmente às quartas-feiras, está suspensa desde 11 de março devido à pandemia de covid-19, mas hoje, na primeira quarta-feira em fase de desconfinamento, cerca de uma centena de pessoas encontrava-se à porta do espaço antes da abertura, prevista para as 09:00.

O espaço dedicado aos produtores agrícolas do concelho está aberto de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 13:00, desde o dia 14 de abril para a venda de produtos diretamente à população.

Luís Alves lembrou ainda que, embora o espaço no mercado municipal esteja aberto todos os dias, a população do concelho tem “um hábito já enraizado” de se deslocar à cidade às quartas-feiras.

O responsável explicou que a PSP de Chaves teve “uma ação de sensibilização” junto das pessoas para que fossem cumpridas as regras de distanciamento que “não estavam a ser respeitadas”.

E acrescentou que “não foi necessário autuar nenhum cidadão”.