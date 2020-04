“Parece haver um impacto desproporcionado em comunidades BAME [negros, asiáticos e minorias étnicas] no Reino Unido e também noutros países”, admitiu, durante conferência de imprensa diária sobre a crise, em resposta a jornalistas.

Jenrick disse que se justifica fazer “uma investigação profunda para perceber melhor e tomar as decisões necessárias”.

Também o diretor clínico da direção de saúde de Inglaterra (NHS England), Stephen Powis, manifestou estar “muito preocupado” com a situação e disse ser essencial “perceber melhor a razão para existir um risco mais agravado de casos e mortes em certas comunidades étnicas”.

Um estudo do Centro Nacional de Investigação e Auditoria de Cuidados Intensivos (ICNARC) publicado na sexta-feira revelou que 34,5% dos pacientes diagnosticados com covid-19 em cuidados intensivos eram negros, asiáticos ou pertencentes a uma minoria étnica, apesar de representarem apenas 13% da população em geral.

Estima-se também que 68% dos 57 profissionais de saúde que morreram após o contágio com o novo coronavírus são classificados como BAME, cuja comunidade representa uma grande parte do quadro de pessoal do serviço de saúde público britânico (NHS), adiantou hoje o jornal The Guardian.