O primeiro-ministro britânico está em auto-isolamento depois de ter sido alertado por uma aplicação de rastreio, a NHS Test and Trace, semelhante à portuguesa STAYAWAY COVID, que esteve em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus.

Segundo o The Guardian, Boris Johnson esteve presente numa reunião de 35 minutos com um pequeno grupo de deputados Conservadores na quinta-feira e, mais tarde, Lee Anderson, um dos participantes, desenvolveu sintomas de infeção pelo novo coronavírus e testou positivo.

Num comunicado divulgado, pode ler-se que o líder do executivo "vai continuar a trabalhar a partir de Downing Street, inclusive a liderar a resposta do Governo à pandemia". A mesma nota diz ainda que Boris Johnson "está bem e não apresenta sintomas de covid-19".

Recorde-se que o governante britânico esteve infetado com o novo coronavírus no final de abril, tendo mesmo chegado a ser internado durante três dias na unidade de cuidados intensivos do Hospital St. Thomas, em Londres.