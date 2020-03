“Queremos trabalhar com uma operadora [de telecomunicações] por Estado-membro para obter uma amostra representativa. Ter um operador por Estado-membro significa também que os dados agregados e anónimos não podem ser utilizados para rastrear cidadãos individuais, o que também não é de todo a nossa intenção, visto que nem todos têm a mesma operadora”, indica fonte oficial do executivo comunitário em resposta escrita hoje enviada à agência Lusa.

Ressalvando que “os detalhes desta iniciativa ainda estão a ser definidos”, a fonte aponta que “a ideia é analisar os padrões de mobilidade, incluindo o impacto das medidas de confinamento na intensidade dos contactos e, portanto, os riscos de propagação”.

Segundo a fonte comunitária, este tipo de rastreamento geral dos cidadãos na União Europeia (UE) seria “uma contribuição importante – e proporcional – para as ferramentas de monitorização da disseminação do vírus, permitindo ainda avaliar as medidas implementadas para conter a pandemia” em cada Estado-membro.

As explicações dadas à Lusa surgem depois de, há uma semana, o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, ter realizado uma videoconferência com presidentes executivos de empresas europeias de telecomunicações e a GSMA, a associação de operadoras, na qual solicitou às companhias a partilha de metadados anónimos dos utilizadores para modelar e prever a propagação do vírus.