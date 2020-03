“Foram tomadas medidas importantes naquilo que é a proteção ao direito à habitação pelo Governo [devido à pandemia de covid-19] e entendemos que também era nossa função, pela relação de contacto próxima que temos com os munícipes, termos esta linha ‘É Habitação’, uma linha telefónica que permite dar toda a informação aos nossos munícipes sobre como é este processo no arrendamento privado e as dúvidas que as pessoas possam ter no arrendamento privado”, explicou à Lusa a vereadora responsável pelo pelouro da Habitação da Câmara de Lisboa, Paula Marques (Movimento por Lisboa, eleita nas listas do PS).

Ou seja, ao entrar em contacto com a linha “É Habitação” (disponível no número telefónico direto 800 919 075, de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 17:30, ou através do email ehabitacao@lisboa.pt), os munícipes poderão tirar dúvidas sobre o que acontece se o contrato de arrendamento está a acabar, quais os seus direitos, entre outras questões, exemplificou Paula Marques.

“Já que tínhamos este canal já aberto [com a linha SOS Despejos] achámos que o devíamos reformular agora e também para percebermos como é o impacto desta situação na questão do arrendamento”, salientou a autarca.

Além disso, acrescentou, será também uma forma de ajudar a autarquia a “melhor pensar em como é que vai atuar no futuro”, já que o surto de covid-19 colocou o país num “momento de viragem” em que todos têm de perceber que há que fazer mais e pensar nos modelos de gestão e nos modelos de investimento.

“É muito bom termos um Estado Social, ainda bem que o temos”, disse Paula Marques, considerando que será também o momento para o Estado reforçar o seu papel na Habitação com medidas transversais, nacionais e locais e também com a mobilização de fogos do setor privado para responder à falta de habitação.

Antes do lançamento desta nova linha, na semana passada a Câmara de Lisboa já tinha anunciado que iria suspender o pagamento das rendas habitacionais municipais, quer no regime de renda apoiada, quer no regime de renda acessível, até 30 de junho.

Depois dessa data, as famílias poderão fazer o pagamento nos 18 meses seguintes e poderá ser feita uma reavaliação da situação económica do agregado e, caso exista perda de rendimentos, essa situação irá refletir-se na renda.

Questionada se a autarquia equaciona isentar o pagamento em vez de apenas o suspender, a vereadora responsável pelo pelouro da Habitação salientou que neste momento essa foi a medida “consensualizada”, mas admitiu que ainda se está num “processo de aprendizagem” e assegurou que a autarquia está atenta a tudo a que está a acontecer.