Em comunicado, a autarquia explica que se trata de “medidas de caráter temporário com vista à redução dos riscos de exposição e contágio do Covid-19”.

A partir de quinta-feira e até 03 de abril, estão encerrados o Centro de Interpretação das Linhas de Torres, as piscinas, galeria e biblioteca municipais e o Cine-Teatro, mantendo-se em funcionamento os serviços de atendimento ao público, nos quais foram reforçadas as medidas de prevenção previstas no Plano de Contingência Municipal para a pandemia.

A câmara decidiu também suspender todas as atividades nas áreas do desporto e lazer, turismo e cultura que ia promover, assim como as atividades complementares para as escolas, nomeadamente visitas e passeios, até à mesma data.

O município, com cerca de 10 mil habitantes, recomendou ainda às associações e instituições sociais do concelho que suspendam todas as atividades e eventos.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

Face ao avanço da doença, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 10.500 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.

Em Portugal, a Direção Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (18), ao passar de 41 para 59.

A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

As medidas já adotadas em Portugal para conter a epidemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.