"Esta manutenção é o resultado dos esforços, do empenho e das diligências, que temos mantido para evitar o encerramento da urgência básica do Hospital Cândido de Figueiredo. Seria uma perda na resposta de proximidade para as gentes do concelho de Tondela e restantes utentes do sul do distrito se tal acontecesse", salientou o presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, citado na nota de imprensa da autarquia enviada hoje à agência Lusa.

Na quinta-feira, tinha sido comunicado à Câmara de Tondela que ia encerrar a urgência básica do Hospital Cândido Figueiredo, que integra o Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV).

A opção da administração do CHTV de fechar a urgência básica tinha sido fundamentada "pela falta de profissionais e da respetiva qualificação para dar resposta a um volume crescente de procura desses serviços, o que poderia originar uma rápida propagação da pandemia, com eventuais consequências para a população e para as valências desse hospital".

Essa decisão levou o município a enviar uma carta ao Ministério da Saúde e a manifestar-se publicamente na sexta-feira contra essa decisão.