Entre as principais medidas encontram-se a observação dos canais de informação das autoridades de saúde, o estabelecimento do canal de informação com fornecedores e lojistas, o incremento das limpezas nos acessos, instalações sanitárias, zonas de restauração e zonas comuns, a instalação de dispensadores com desinfetantes e ainda incentivar os lojistas a terem ações semelhantes nos espaços que ocupam e com os seus colaboradores e fornecedores.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 366 mortos e mais de 7.300 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

Portugal regista 30 casos confirmados de infeção, segundo o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado no domingo.