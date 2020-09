A cimeira europeia marcada para o final desta semana, em Bruxelas, foi adiada para outubro após um segurança da equipa do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ter acusado positivo no teste à covid-19, foi hoje anunciado.

"O presidente do Conselho Europeu teve hoje conhecimento de que um dos seus seguranças, com o qual teve em contacto próximo no início da semana passada, testou positivo para a covid-19", anunciou o porta-voz de Charles Michel, Barend Leyts, numa comunicação através da rede social Twitter. O porta-voz acrescenta que, "em cumprimento das regras belgas [adotadas devido ao surto de covid-19], Charles Michel está em quarentena a partir de hoje", apesar de estar a ser "testado regularmente e de ter acusado negativo ontem [segunda-feira]". O isolamento de Charles Michel torna impossível a condução dos trabalhos na reunião de chefes de Governo e de Estado da UE marcada para esta quinta-feira e sexta-feira em Bruxelas. Por essa razão, o presidente do Conselho Europeu decidiu adiar a cimeira para 01 e 02 de outubro, adiantou o porta-voz, na mesma publicação no Twitter.