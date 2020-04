O Ministério da Administração Interna informou esta segunda-feira que durante o dia de hoje foram detidas "22 pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência".

O número soma-se assim ao ontem anunciado pelo ministério liderado por Eduardo Cabrita que anunciava que, desde a declaração de estado de emergência, já tinham sido detidas 122 pessoas.

A nota de hoje revela ainda que foram "encerrados 145 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas".

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 311 mortes, mais 16 do que na véspera (+5,4%), e 11.730 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 452 em relação a domingo (+4%).

Dos infetados, 1.099 estão internados, 270 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 140 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.