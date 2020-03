De acordo com a empresa, as medidas de prevenção foram alargadas aos ‘tours’ fora do navio, “com a desinfetação regular dos autocarros após saída dos clientes, e processo de desinfetação das mãos dos clientes no regresso ao autocarro”.

“Articulamos ainda com todos os nossos parceiros na região de forma a implementar medidas preventivas nos seus espaços e junto dos seus colaboradores, inclusive a aplicação do questionário de triagem que desenvolvemos às suas equipas”, sublinha a DouroAzul.

De acordo com as informações disponibilizadas, a empresa não teve, “até ao momento”, qualquer pedido de cancelamento.

“Temos tido, como é natural, várias questões sobre quais os procedimentos de prevenção e contenção que temos previstos, sendo que tanto os nossos parceiros, como os nossos clientes e as autoridades se têm mostrado satisfeitos com as medidas que adotámos, de tal modo que alguns vão seguir esses mesmos procedimentos para os seus programas fora do Douro”, acrescenta.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.900 mortos.

Cerca de 113 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do país vai ser alargada a toda a Itália a partir de hoje, anunciou o primeiro-ministro Giuseppe Conte.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.

Portugal regista 39 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 339 casos suspeitos desde o início da epidemia, 67 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.