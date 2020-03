Segundo o ministério da Saúde francês, citado pelo jornal Le Monde, o número de casos confirmados de infeção por Coronavírus em França saltou de 285 para 423, registando-se hoje 138 novos casos, o maior aumento desde que a doença foi detetada no país.

Para além do aumento do número de casos, hoje foram também registadas três novas mortes, totalizando em sete o número de casos mortais por covid-19, estando 23 pessoas em estado grave.

O atual cenário epidemiológico em França levou o presidente francês a admitir, antes de se reunir com um grupo de 20 especialistas no palácio do Eliseu, que apesar dos esforços a "epidemia" é "inevitável".

Isto significa, de acordo com o Le Monde, que o plano para lutar contra o covid-19 vai passar do estado 2 para o estado 3, onde se admite que há "uma circulação ativa do vírus por todo o território".