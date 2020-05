Ao longo do segundo dia de debates no evento virtual “The Power of Food”, promovido pelo simpósio Sangue na Guelra para discutir o futuro da restauração face à pandemia de covid-19, cozinheiros de todo o mundo partilharam as suas experiências sobre o impacto da crise na restauração, um dos setores mais atingidos com as medidas de contingência para travar o novo coronavírus, que já causou mais de 251 mil mortos e quase 3,6 milhões de infetados em todos o mundo.

Daniel Humm transformou, em poucos dias, o nova-iorquino “Eleven Madison Park” (três estrelas Michelin e o melhor restaurante do Mundo em 2017, pela lista 50 Best) num centro de produção de cinco mil refeições diárias para os mais necessitados.

Ainda sem saber se ou quando terá condições para reabrir o restaurante, o ‘chef’ garante que este é um trabalho que quer continuar, no futuro. E “agradece” à crise por “apagar as tretas e mostrar o que cada pessoa é”.

“A pandemia é uma enorme chamada de atenção. As coisas não podem continuar como estavam. Tudo se descontrolou, as pessoas eram demasiados egoístas. (…) A pandemia foi necessária para nos fazer voltar aos valores reais, a ter respeito e a apreciar o local onde vivemos”, comentou.