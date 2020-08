A assessoria de comunicação do Governo do Paraná informou à Lusa que, na quarta-feira, o governador do estado, Ratinho Júnior, terá uma reunião com o embaixador da Rússia no Brasil, Sergey Pogóssovitch Akopov, para discutir a parceria para a vacina, mas não adiantou se um acordo será firmado nesse dia.

A mesma fonte do Governo ‘paranaense’ disse também que as negociações sobre testes e possível fabrico da vacina Sputnik V no Brasil acontecem há algumas semanas, mas nenhum acordo foi firmado ainda.

Jorge Callado, presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, citado pela rede de televisão GloboNews, disse que o acordo com os russos é preliminar e que não há compromisso de produção da vacina no país.

“[O acordo] é algo muito preliminar. Não existe compromisso de produção firmado enquanto as etapas [de testes da vacina] não forem validadas, consolidadas e liberadas pela Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária] e a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. É um começo e buscamos um intercambio de informações. Nós avançaremos se tivermos as informações necessárias para tanto”, afirmou Callado.