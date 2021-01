Em comunicado, a autarquia acrescenta que o serviço começa na sexta-feira e as entregas decorrerão, de segunda a domingo, entre as 19:00 e as 22:30.

Os munícipes poderão encomendar o jantar num dos 66 restaurantes aderentes, sem necessidade de se deslocarem para levantarem a sua encomenda e sem a pagar, se for superior a 10 euros.

O pagamento deverá ser efetuado diretamente ao restaurante por MB WAY ou transferência bancária, não sendo admitidos pagamentos diretamente ao estafeta.

Este serviço foi criado no dia 14 de novembro, na sequência do Estado de Emergência decretado pelo Governo, e desde então tem-se mantido ativo ao fim de semana.

Ao todo já foram servidas em casa dos famalicenses 7.200 refeições.

A rede criada para o efeito já conta com a colaboração de 70 estafetas, dos quais oito são taxistas que aderiram ao serviço.