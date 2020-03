As medidas referentes à SATA foram hoje definidas pelo Governo dos Açores, que agiu enquanto acionista único da empresa, e visam combater a epidemia de Covid-19, que no arquipélago regista três casos positivos (um na Terceira, um em São Jorge e um no Faial).

No que refere à SATA Air Açores, ramo da empresa que opera dentro da região, determinou-se, até 31 de março, o encerrar da operação desde as 18:00 locais de hoje (19:00 em Lisboa), ficando excecionados voos de transporte de carga ou outros de "força maior", devidamente autorizados pela Autoridade de Saúde Regional.

O Governo dos Açores, presidido por Vasco Cordeiro, deu ainda indicações ao conselho de administração da Azores Airlines - ramo da SATA que opera de e para fora dos Açores - para "suspender todas as ligações aéreas do exterior à região", com as mesmas exceções dos voos inter-ilhas.

Contudo, fica ainda em aberto a possibilidade de a empresa voar dos Açores para fora: neste campo, a empresa açoriana anunciou já que iria os seus voos para Toronto, no Canadá, até 14 de abril de 2020, sendo a última rotação no dia 22 deste mês, no domingo.