“Visto ainda não existir informação concreta sobre o início da vacinação aos bombeiros e dentro do nosso espaço de intervenção, estamos a solicitar às autoridades competentes urgência na vacinação pela necessidade de salvaguardar os nossos bombeiros no combate a esta pandemia”, refere um comunicado da FBDS.

“Devido ao aumento significativo de casos diários e, consequentemente, dos transportes de diversos casos suspeitos e confirmados, é urgente avançar com a vacinação [dos bombeiros] o mais rapidamente possível”, acrescenta o documento.

Para a federação, os bombeiros “não podem ficar para trás” porque constituem o maior agente de proteção civil do país e o maior responsável pela resposta ao socorro das populações”.

A FBDS refere ainda que tem acompanhado as diligências que a Liga dos Bombeiros Portugueses tem vindo a fazer junto do Governo para obter mais informação e promete desenvolver esforços para tentar acelerar o processo de vacinação dos bombeiros.

“Vamos continuar a estar em contacto permanente com as entidades competentes nesta matéria e a realizar todos os esforços para que a vacinação avance o mais rápido possível”, promete a Federação de Bombeiros do Distrito de Setúbal.