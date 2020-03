O presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, anunciou hoje via Facebook um conjunto de medidas sociais no âmbito do plano de contingência Covid-19, surto que a Organização Mundial de Saúde declarou na semana passada como uma pandemia.

Entre as medidas anunciadas está o desconto de 34% na fatura da água para pessoas que estejam a auferir de apenas 66% do seu salário, durante os meses de abril e maio, desde que apresentando a declaração oficial da Segurança Social.

Este desconto traduz-se na diferença face aos 66% de rendimentos assegurados pelo Estado ou pelas entidades patronais.

Também foi anunciada a suspensão de cortes de fornecimento de água, sendo criado um plano de pagamento faseado até 12 meses, bem como o pagamento, também até 12 prestações, das faturas da água de abril e maio, quando solicitado por clientes com baixos rendimentos.

Eduardo Vítor Rodrigues também anunciou um desconto de 50% na fatura da água para quem esteja ao serviço dos Bombeiros Voluntários, Sapadores, PSP, GNR e Polícia Municipal, bem como para pessoal em serviço no Hospital de Gaia e Centros de Saúde, nos meses de abril e maio.