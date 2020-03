“Este é um tempo que pode ser muito transformador na forma como o país se relaciona com a Cultura e com as Artes”, reconheceu Graça Fonseca, a propósito do estado de emergência imposto por causa da pandemia da doença Covid-19, e que levou ao abrandamento ou paralisação de atividade de vários setores económicos, incluindo a Cultura.

Segundo Graça Fonseca, esta semana deverá ser anunciada a criação de uma plataforma inédita, “social e de empresas”, “que pretende ligar entidades e artistas resultando num investimento direto e imediato de empresas públicas e privadas em projetos artísticos futuros”.

“Queremos estruturar e remunerar este movimento de artistas que nos têm estado a oferecer música, teatro, animação, mas de uma forma voluntária e não remunerada”, através de atuações na Internet, disse.