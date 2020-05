A maior família política, do PPE (que integra os eurodeputados do PSD e o do CDS), salientou, em comunicado, que a Comissão Europeia “colocou novamente a solidariedade no coração da Europa, onde pertence”.

“Estamos a dizer, alto e em bom som, que não deixaremos ninguém nem nenhum país para trás nesta crise”, sublinhou o líder do grupo do Partido Popular, Manfred Weber.

A segunda maior família, S&D (a que pertence o PS), esclareceu, através de um comunicado da sua líder, Iratxe García Pérez, que a proposta “é boa porque inclui os novos instrumentos necessários para enfrentar o pós crise da covid-19”, para reativar a economia e “deixá-la mais bem preparada para qualquer futura crise”.

No entanto, alertam os Socialistas e Democratas no PE, “falta decidir como irão ser utilizados estes instrumentos e como maximizar a sua alavancagem”, deixando García Perez o aviso de que o grupo será “exigente nas negociações com o Conselho da UE”.