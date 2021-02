O Governo de Israel aprovou esta sexta-feira uma prorrogação do confinamento até domingo, decretado a propósito da pandemia, momento a partir do qual se vai iniciar um processo de reabertura do país por etapas.

Segundo as informações do jornal “Yedioth Ahronoth”, a partir de domingo os serviços e trabalhos que não recebem público vão poder iniciar atividade, enquanto os restaurantes e lojas poderão fazer vendas apenas ao domicílio. Da mesma maneira, vai ser permitido aos cabeleireiros e salões de estética que reabram. Todavia, podem receber apenas uma pessoa de cada vez, ao passo que os B&B (Bed and breakfast) podem receber pessoas desde que se certifiquem que vivam na mesma casa. Os ministérios da Saúde e Educação debateram a possibilidade de reabrir os jardins-de-infância, continuando os restantes estabelecimentos educativos encerrados. O Conselho de Ministros vai reunir novamente no domingo para abordar a reabertura do comércio. O Ministério da Saúde israelita confirmou esta sexta-feira 7.158 novos casos nas últimas 24 horas, o que leva a um total de 679.149 casos, com 5.019 óbitos. Indicaram ainda que de momento há 84.060 casos ativos, incluindo 1.094 doentes em estado grave. Ao nível de vacinas, 3.370.951 pessoas já receberam a primeira dose, das quais 1.965.972 já receberam igualmente a segunda. Porque seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as noticias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram