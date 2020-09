Os 3.962 novos casos de contágio registados nas últimas 24 horas fizeram aumentar o número total de infetados em Israel para 152.525.

Os dados revelados indicam que há 495 casos considerados graves e 202 pessoas estão hospitalizadas com ventiladores.

Os media israelitas dão como certa a decisão de confinamento, a ser tomada no domingo pelo governo, e que deverá entrar em vigor no dia 18, coincidindo com as celebrações do ano novo judeu.

Israel reimpôs esta semana um confinamento parcial em algumas localidades para combater o aumento das infeções, com a comunidade árabe israelita em mira, já que tem sido duramente atingida nesta segunda onda da covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 916.372 mortos e mais de 28,5 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.