O número atual de infetados é de 57.752, a maioria dos quais está em casa, o que representa uma redução de 1.570 face a sexta-feira, confirmando a tendência de redução iniciada há um mês.

No total, a Itália regista 229.327 infeções desde o início da crise, no passado dia 21 de fevereiro, tendo sido detetados nas últimas horas 669 novos casos, em linha com os dias anteriores e a maioria dos quais na Lombardia (no norte do país), que é a região mais afetada.

Nas últimas 24 horas, há registo de mais 2.120 pessoas recuperadas, tendo sido realizados mais 72.410 testes, para um total de quase 3,4 milhões.

A região da Sicília, no sul, não registou, pela primeira vez, qualquer caso de contágio desde sexta-feira, entre os 2.500 testes efetuados, e no Lazio (centro), com capital em Roma, apenas se registaram 18 novas infeções, o número mais baixo desde 10 de março.

Neste contexto, Itália prossegue o processo de levantamento gradual de algumas das restrições sociais e às deslocações de pessoas impostas a 10 de março em todo o território.