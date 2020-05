O número de infeções continua a cair, com 1.327 casos nas últimas 24 horas, metade deles na Lombardia, que continua a ser a região mais afetada.

O total de casos de infeção regiatados até agora com o novo coronavírus é de 217.185, dos quais 99.023 já foram curados (2.700 desde quinta-feira), segundo dados da Proteção Civil.

Os casos positivos ativos, que agora estão perto de 88.000, também continuam em queda, com 1.663 a menos que na quinta-feira.

Além disso, os pacientes hospitalizados diminuíram, menos de 15.000, e os internados em cuidados intensivos (1.168) são 143 a menos que ontem.

As regiões mais afetadas continuam sendo as do norte, com a Lombardia à frente, seguida do Piemonte e Emília-Romanha.

Segundo o presidente do Instituto Superior de Saúde, Silvio Brusaferro, a curva de contágio “está a diminuir”, acrescentando que considera que a Itália caminha para que exista um número menos elevado de infeções em todas as regiões italianas.