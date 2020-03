O EMGFA acrescenta que também serão considerados voluntários com outro tipo de formação ou experiência, para "diferentes funções de apoio".

Embora advogado de profissão, o líder do CDS é “filho de um oficial do exército”, e “estudou durante oito anos no Colégio Militar”, tendo respondido a este apelo, argumentando que “não vira as costas ao país em momentos difíceis”.

“Para esta decisão de se voluntariar para ajudar as Forças Armadas durante a vigência do estado de emergência – que conciliará com as funções de líder partidário -, pesou a sua formação militar e o facto de Portugal estar a sofrer contra um inimigo implacável, silencioso e invisível, que convoca a nação a combatê-lo, somando o melhor de cada um”, refere a nota.

De acordo com o comunicado do partido, “a decisão do presidente do CDS foi já comunicada à Comissão Executiva do partido”.

Francisco Rodrigues dos Santos, prossegue a nota, transmitiu à sua direção que “este é um momento de união entre todos os portugueses, devendo os políticos oferecer testemunho de unidade nacional, sem espaço para sectarismos, na defesa das pessoas e da economia”.

“Agora é o momento de o país se unir e de estarmos ao lado dos Portugueses na primeira linha resistência ao covid-19”, acrescentou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 182 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Portugal elevou hoje para 12 o número de mortes associadas ao vírus da covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, que regista 1.280 casos confirmados de infeção.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, depois de a Assembleia da República ter aprovado na quarta-feira o decreto que lhe foi submetido pelo Presidente da República, com o objetivo de combater a pandemia da covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

O estado de emergência proposto pelo Presidente prolonga-se até às 23:59 de 02 de abril.