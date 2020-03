“Tenho Covid-19, não me utilize, use a outra mesa” - é com este aviso sério, mas em tom de brincadeira, que um snack-bar na freguesia lisboeta de Benfica alerta para a necessidade de se cumprir a distância de segurança entre clientes nas mesas da esplanada, apesar de se verificar uma procura de “menos de 80%” do habitual.

Responsável pela gerência do estabelecimento, Fernando Burgos diz à Lusa que dentro do snack-bar só podem estar “duas pessoas a receber o serviço”, para depois consumirem na esplanada, de forma a evitar possíveis contágios da Covid-19.

Localizado junto às paragens de autocarros e à estação de comboios de Benfica, serviços de transportes que verificam uma quebra de passageiros, este snack-bar mantém as portas abertas, com medidas preventivas em relação ao novo coronavírus, mas pondera o encerramento do estabelecimento.

“Se isto continua assim, mais vale estar fechado, porque o cliente que aparece não dá sequer para pagar a luz, a água, não dá para pagar ordenados”, declara Fernando Burgos, lamentando a falta de proteção de algumas pessoas.