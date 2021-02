Segundo o boletim divulgado pela DRS, um dos doentes que morreu tinha 36 anos e outras doenças associadas.

Desde o início da pandemia, já morreram 62 pessoas na região devido à covid-19.

Neste momento estão ativos no arquipélago 1.660 casos, dos quais 46 são importados e 1.614 de transmissão local. Já recuperaram da doença 4.531 pessoas.

Ainda de acordo com a DRS, 57 pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, sendo que 54 encontram-se em Unidades Polivalentes e três na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Outras 52 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Relativamente aos doentes provenientes do continente, da região de Lisboa e Vale do Tejo, e que se encontram internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça desde o final de janeiro, um permanece na Unidade de Cuidados Intensivos e outro em Unidade Polivalente.

No total, refere a DRS, há 222 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, relacionadas com contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao Serviço Regional de Saúde.

Quanto à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 1.683 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

No que respeita à vigilância de viajantes, 3.782 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação ‘MadeiraSafe’.

No âmbito da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da região, até hoje já foram realizadas 159.144 colheitas para teste à covid-19.