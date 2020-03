O ajuste direto com outra companhia aérea até à conclusão de um novo concurso público internacional para as ligações Madeira-Porto Santo poderá ser uma solução à suspensão da Binter, admitiu hoje o secretário regional do Turismo e Cultura.

No final de um encontro com responsáveis da banca na Madeira, Eduardo Jesus disse aos jornalistas que os Governo da República, que tem a tutela na matéria através da Secretaria de Estado das Comunicações, o executivo regional e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estão a seguir o caso da suspensão de voos Madeira-Porto Santo por parte da Binter, companhia que detém aquele serviço público, devido à pandemia da Covid-19. "No passado existiram circunstâncias que levaram a que a própria Secretaria de Estado fizesse um ajuste direto a outras companhias que vieram operar, enquanto o concurso público internacional que deu origem a esta contratação não estava em vigor", lembrou. Para o secretário regional, esta "é uma das soluções", já que existem "companhias que estão disponíveis no mercado que já fizeram sentir essa oferta". "Agora importa que a Secretaria de Estado conclua das razões da Binter e decida sobre o caminho a seguir", afirmou. A companhia aérea espanhola Binter suspendeu toda a operação a partir do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, justificando a decisão com "a quarentena imposta à tripulação" pelo Governo Regional da Madeira devido ao surto de Covid-19. Continuar a ler Neste âmbito, a Binter deixa de assegurar o contrato de serviço público prestado na Madeira, nomeadamente as ligações aéreas de e para a ilha do Porto Santo, ressalvando que a companhia aérea "quer continuar a operação, mas as medidas impostas pela região da Madeira a impedem por enquanto". "A quarentena imposta à tripulação não nos permite transferir o avião da Madeira para Gran Canária [Espanha] para realizar trabalhos de manutenção com todas as garantias de segurança", avançou a Binter, em resposta escrita à agência Lusa. Por esse motivo, a companhia aérea espanhola tem que "deixar o avião em Gran Canária, porque, se voltar à Madeira, o avião deverá ser parado e as tripulações [colocadas] em quarentena". Assim que a situação de quarentena imposta devido à Covid-19 seja superada, a intenção da Binter é voltar a assegurar a operação da linha aérea Funchal-Porto Santo. Desde as 00:00 horas de domingo que todos os cidadãos que aterrem na Madeira são obrigados a ficar em quarentena. O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que os contabilizados na terça-feira. No entanto, este número baseia-se na confirmação de três casos positivos nos Açores, mas a Autoridade de Saúde Regional, contactada pela Lusa, sublinhou serem dois os casos positivos na região e adiantou estar em contactos para se corrigir a informação avançada pela DGS, baixando assim para 641. . Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).