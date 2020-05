Mais de 3.264.200 casos de infeção foram registados oficialmente em 195 países e territórios desde o início da epidemia. Este número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, considerando que um grande número de países testa apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre estes casos, pelo menos 987.400 foram considerados curados.

Os Estados Unidos, que registaram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais atingido quer em número de mortos, quer de casos, com 63.019 mortos em 1.070.032. Pelo menos 153.947 pessoas foram declaradas curadas.

Após os Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália com 27.967 mortos em 205.462 casos, o Reino Unido com 26.711 mortos (171.253 casos), a Espanha com 24.824 mortos (215.216 casos) e a França com 24.376 mortos (167.178 casos).