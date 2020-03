Os estrangeiros, de 54 países, serão repatriados, segundo o Governo norte-americano.

Cerca de 1.100 tripulantes, 19 dos quais estão contaminados com o coronavírus, serão colocados de quarentena e tratados a bordo do navio, que atracará num outro local, de acordo com informações fornecidas pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom.

Ao aproximar-se da baía de São Francisco, os passageiros começaram a bater palmas, em sinal de contentamento pelo desfecho de um caso durava há vários dias, no relato de uma das passageiras.

O novo coronavírus já infetou mais de 600 pessoas nos Estados Unidos, tendo 22 delas morrido, a maioria no estado de Washington, na costa oeste.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.