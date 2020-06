Com o novo mecanismo, o governo vai atribuir as cores vermelho, amarelo ou verde aos diferentes países, consoante a prevalência da covid-19 dentro das suas fronteiras.

Ao mesmo tempo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros vai suspender as restrições de viagens impostas a 17 de março, em plena pandemia, para Estados com a classificação amarela ou verde, e vai rever essas restrições para todos os destinos.

Segundo a cadeia de televisão BBC, Portugal e a Suécia ficam de fora dessa lista de exceções, devido a um pico de infeções.

Grécia, Itália, Espanha, França, Países Baixos, Finlândia, Bélgica, Turquia, Alemanha e Noruega fazem parte dos países que não necessitam de quarentena.

Em julho, o governo espera reabrir os recintos culturais, cabeleireiros e estabelecimentos de hotelaria, assim como bares e restaurantes.

No entanto, a gestão do relaxamento do confinamento fez disparar alarmes, já que nos últimos dias — marcados por um clima incomum — milhares de pessoas correram para as praias britânicas e celebraram festas em cidades como Londres e Manchester.

Em comunicado conjunto com a polícia e a Câmara Municipal, o clube de futebol Liverpool pediu hoje aos adeptos para que deixassem de se reunir para comemorar o campeonato conquistado esta semana, já que esses festejos foram marcados pela falta de distância de segurança.

Espanha

O Ministério da Saúde espanhol registou três mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva o número semanal para 13 e o total para 28.341, e somou 191 novos casos de infeção, os mesmos registados na véspera.

Segundo os dados do Ministério, o número de mortes diminuiu em cinco, em comparação com as reportadas na sexta-feira, enquanto o número total de contágios é de 248.469.

Das 191 novas contaminações registadas nas últimas 24 horas, 72 correspondem à Catalunha e 36 a Madrid. As restantes pertencem a Aragão (28), Andaluzia (18), Castela e Leão (09), Navarra (08), Baleares (06), Galiza e País Basco (05), Comunidade Valenciana (03) e Canárias (01).

Na última semana, a Comunidade de Castela e Leão reuniu o maior número de mortes, com cinco das 13 confirmadas, e a Comunidade de Madrid somou quatro.

Além disso, nos registos atualizados pelo Ministério com os dados fornecidos pelas comunidades, verificou-se uma morte na última semana nas Astúrias, Castilha La Mancha, Comunidade Valenciana e La Rioja.

O número total de casos positivos confirmados é de 248.469, o que coloca o país no oitavo lugar no mundo com mais infetados, atrás dos Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia, Reino Unido, Perú e Chile, e no sexto com o maior número de mortes.

A taxa de incidência cumulativa – que mede os casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes –, é de 3,96% em toda a Espanha, doze décimas acima de sexta-feira, apresentando muitas variações entre comunidades autónomas.

O Ministério indica que são 150 as hospitalizações na última semana e 125.081 no total, dos quais 11.643 se referem a pacientes que precisaram de internamento nas Unidades de Cuidados Intensivos desde o início da pandemia, 17 dos quais na última semana.

Itália

A Itália registou oito mortes provocadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 01 de março e que eleva o total de óbitos para 34.716 desde o início da pandemia, segundo o Ministério da Saúde.

Por outro lado, o número total de infeções superou a barreira das 240.000, com as 175 novas infeções a totalizarem 240.136 pessoas contagiadas desde que o primeiro caso foi confirmado em 21 de fevereiro.

Ainda assim, o total de 175 novos casos é dos mais baixos em toda a emergência pandémica em Itália, sendo que, desde sexta-feira, já foram realizados mais de 60.000 testes.

O número de pessoas doentes com covid-19 também continua a diminuir, já que atualmente existem 16.836 pacientes com o vírus, mas a grande maioria, acima de 90%, está isolada em casa, com sintomas leves ou sem sintomas.

A pressão nos hospitais italianos continua a cair e o número de pessoas que precisam de internamento nos Cuidados Intensivos baixou pela primeira vez dos 100, com 97 atualmente internados, menos oito do que na sexta-feira.

A região da Lombardia, situada no norte e epicentro da pandemia no país, continua a ser a mais afetada e acumula quase metade das novas infeções (77).

A Itália, um país praticamente totalmente operacional, acompanha de perto a evolução dos surtos que têm surgido, por agora de pequena dimensão.

Em Mondragone, perto de Nápoles, o Exército mantém isolado um bloco de edifícios habitados por imigrantes búlgaros, nos quais 49 pessoas testaram positivo, tendo a noite passado sem incidentes, após tensões registadas no bairro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 494 mil mortos e infetou mais de 9,82 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.